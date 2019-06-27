В Азербайджане создана еще одна структура в сфере туризма

БАКУ /Trend/ - Создана Ассоциация туристических агентств Азербайджана, сообщает в четверг Trend.

Председатель новосозданной структуры Руфат Гаджиев отметил, что создание этой структуры нацелено на формирование тесных связей между предпринимателями и госструктурами.

«Развитие туристического сектора - одно из приоритетных направлений государственной политики. Главная поставленная задача – демонстрация профессиональных и оперативных подходов в туристической сфере в соответствии с поручениями и указаниями главы государства», - сказал он.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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