Грузия и Федерация Сент-Китс и Невис упраздняют визовый режим

15 июля 2019 15:03 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Между Грузией и федерацией Сент-Китс и Невис упраздняется визовый режим, передает Trend со ссылкой на apsny.ge.

Соответствующее соглашение с грузинской стороны подпишет специально уполномоченный премьер-министром Грузии посол в ООН Каха Имнадзе,

Безвизовый режим будет распространяться на граждан, как Грузии, так и федерации Сент-Китс и Невис.

Примечательно, что граждане федерации до 2014 года могли посещать Грузию без виз..

По данным МВД Грузии, в 2018 году Грузию посетили 92 гражданина государства Сент-Китс и Невис, а в январе — июне 2019 года – 35 человек.

Федерация Сент-Китс и Невис - государство с населением 55 тысяч человек, расположенное в восточной части Карибского моря. Оно состоит из двух островов - Сент-Китса и Невиса, относящихся к Малым Антильским островам.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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