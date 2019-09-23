«Росавиация» одобрила четыре новых авиарейса в Баку

23 сентября 2019 14:58 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - «Росавиация» выдала допуск российской авиакомпании на выполнение регулярных рейсов в Азербайджан из трех городов России.

Как сообщает Trend со ссылкой на приказ Федерального агентства воздушной авиации, авиакомпания «ИрАэро» получила разрешение на осуществление рейсов Тюмень-Баку, Самара-Баку и Пермь-Баку. Полеты будут осуществляться два раза в неделю.

АО Авиакомпания «ИрАэро» основана в 1999 году, входит в ТОП-20 крупнейших авиакомпаний России. Деятельность «ИрАэро» полностью соответствует стандартам Международной организации гражданской авиации (ICAO) и Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).

Тем же приказом «Росавиация» отозвала допуск авиакомпании «НордСтар» на осуществление рейсов Екатеринбург-Баку и Новосибирск-Баку. Согласно приказу, авиакомпания самостоятельно запросила отзыв разрешения.

Как сообщалось ранее, авиакомпания «Азимут» также получила допуск на полеты из Ростова-На-Дону в Баку три раза в неделю.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Хазар Ахундов)

Twitter: @eldarjanashvili

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