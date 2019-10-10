В Баку обсудили вопросы лицензирования и работы гидов в туристической сфере

БАКУ /Trend/ - Туризм – это одна из тех редких сфер, где компании сами требуют лицензирования, сказал на форуме на тему "Сектор туристического бизнеса: текущее состояние и перспективы", организованном Общественным советом при Агентстве развития малого и среднего бизнеса Азербайджана, руководитель аппарата Государственного агентства по туризму Кянан Гасымов.

Как передает в четверг c мероприятия Trend, Гасымов также ответил на заявление о том, что многие компании обращаются в Госагентство по туризму с жалобами на компании и физические лица, предоставляющие непрофессиональные туристические услуги "из дома", не неся при этом никакой ответственности и не предоставляя гарантии, тем самым, нанося вред имиджу Азербайджана и туристической индустрии в стране: «Одним из важнейших вопросов, поднятых на форуме, также является вопрос лицензирования туристических компаний. Как государственная структура, мы ставим этот вопрос на повестку дня. С 2015 года в Азербайджане были отменены лицензии в сфере туристической деятельности, в целях обеспечения большей свободы туристическим компаниям и развития конкуренции, в связи с острой необходимостью в развитии и формировании этой сферы.

Член правления Агентства отметил, что государство серьезно работает в этом направлении, и в целом, планируется создание механизма государственного надзора, удовлетворяющего интересы всех сторон,

Также Гасымов затронул вопрос развития и контроля работы гидов, сообщив, что в этом направлении в ближайшем будущем планируется процесс стандартизации. На данный момент обсуждается вопрос регулирования деятельности гидов, сообщил представитель Агентства, согласившись с ранее прозвучавшем за круглым столом заявлением, что гид, как человек, непосредственно знакомящий гостей страны с ее культурой, историей и обликом, должен отвечать самым высоким требованиям

Напомним, 10 октября 2019 года, в 09.30 в зале "Губа" отеля Hyatt Regency состоялся форум на тему "Сектор туристического бизнеса: текущее состояние и перспективы", организованный общественным советом при Агентстве развития малого и среднего бизнеса Азербайджана. В форуме приняли участие председатель правления МСП Орхан Мамедов, председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев, председатель Ассоциации туризма Азербайджана Нахид Багиров, а также другие представители государственных структур и предприниматели, действующие в туристической сфере.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Twitter: @eldarjanashvili

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