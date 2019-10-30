Число американских туристов в Азербайджане выросло на восемь процентов

30 октября 2019 20:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - За январь-сентябрь этого года число американских туристов, посетивших Азербайджан, составило 15 тысяч человек, что выше показателя прошлого года на восемь процентов.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев по время встречи с делегацией, еврейской общины США из представителей медиа, туристических компаний и предпринимателей.

Во время встречи зарубежные гости предложили провести в США презентации об Азербайджане и расширить пропаганду туристического потенциала страны среди еврейской общины.

В рамках встречи было доведено до сведения, что Баку может сыграть роль транспортного узла для путешествующих из США в Азию.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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