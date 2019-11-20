Стали известны потери российских авиакомпаний из-за запрета полетов в Грузию

20 ноября 2019 14:23 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Российские Авиакомпании представили в министерство транспорта расчеты своих финансовых потерь, их объем составил 3,2 миллиарда рублей, сообщает Trend со ссылкой на российские СМИ.

Последние авиаперелеты между Россией и Грузией состоялись седьмого июля. С восьмого июля авиасообщение между странами прекратилось на фоне обострения грузино-российских отношений. Минтранс РФ сообщал, что рассмотрит вопрос о компенсациях авиаперевозчикам за прекращение полетов.

Самые крупные потери у "Уральских авиалиний" около 1,2–1,3 миллиарда рублей. Крупнейшие российские авиакомпании "Аэрофлот" и "S 7" потеряли примерно по 700 миллионов рублей. Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") потерял около 400 миллионов рублей, "Red Wings" – около 120 миллионов, "Smartavia" (новый бренд авиакомпании "Нордавиа") – почти 100 миллионов рублей.

При этом, в июле самолеты вместо выполнения рейсов в Грузию в основном простаивали. Только в августе воздушный флот удалось переориентировать на другие направления, но приходилось снижать цены, добавляет один из собеседников издания.

На фоне обострения российско-грузинских отношений в июне 2019 года, президент РФ Владимир Путин подписал указ, запретивший российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию, и с восьмого июля и рекомендовавший туроператорам и агентам не продавать путевки в эту страну.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Юсиф Агаев.)

Twitter: @Mila61979356

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