В ряде заповедников Азербайджана будут созданы новые модели управления

30 ноября 2019 10:15 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В течение следующего года в заповедниках "Юхары Баш" в Шеки, "Басгал" в Исмаиллы и "Хыналыг" в Губе будет представлена совершенно новая модель управления.

Об этом на азербайджанском туристическом саммите сказал руководитель аппарата Госагентства по туризму Кянан Гасымов, сообщает в пятницу Trend.

По его словам, одной из важных институциональных реформ в туристической сфере является создание Центра управления заповедниками: "В прошлом году для осуществления процесса управления в заповедниках, находящихся в нашем подчинении, а также для сохранения исторического наследия, был создан Центр управления заповедников. При создании центра, одной из основных задач, поставленных Президентом Ильхамом Алиевым - было сохранение заповедников, их исторического наследия, и в то же время развитие туристической составляющей в заповедниках. В данной связи была осуществлена многофункциональная деятельность. Мы не хотим, чтобы туристы просто приходили, гуляли и возвращались, мы предлагаем альтернативные услуги в заповедниках".

Гасымов отметил, что в заповеднике «Янардаг» эти реформы уже реализованы. Стратегическая концепция заповедников «Юхары Баш» в Шеки, «Басгал» в Исмаиллы, «Хыналыг» в Губе подготовлена и представлена.

"В течение следующего года будут проводиться работы по строительству и реконструкции и представлена абсолютно новая модель управления», - подытожил руководитель аппарата.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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