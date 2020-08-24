Новый остров туризма в Баку (ФОТО)

Туризм 24 августа 2020 11:28 (UTC+04:00)
Новый остров туризма в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - К новому комплексу туризма и отдыха «Нерекенд», строящемуся в Пираллахинском районе Баку и обладающему большим туристическим потенциалом, привлекаются российские и турецкие инвесторы, сообщили в понедельник в ответ на запрос Trend в Исполнительной власти Пираллахинского района Баку.

В центре туризма «Нерекенд» уже завершен ряд работ: «Общая площадь комплекса более 50 гектаров, строительство ведется на территории площадью в 23 гектара. В пляжной зоне многие работы уже выполнены, на побережье по периметру проведены укрепительные работы протяженностью четыре тысячи метров и высотой 1-2,5 метра. На территории осушены заболоченные места, акватория моря очищена от отходов и металлических конструкций, создана дорожная инфраструктура».

В ИВ сообщили, что в настоящее время осуществляются геологические и топографические работы, далее планируется проведении коммуникаций (газ, свет, вода, канализация): «В завершение работ в «Нерекенде» начнется строительство одно- и трехэтажных вилл-коттеджей, трех- и четырехэтажных жилых зданий. На территории будут созданы детские развлекательные центры, кафе-рестораны, открытые и закрытые бассейны, спортплощадки и зеленые полосы».

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова.)

Новый остров туризма в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Новый остров туризма в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Новый остров туризма в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Новый остров туризма в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Новый остров туризма в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Новый остров туризма в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Новый остров туризма в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Новый остров туризма в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Новый остров туризма в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Новый остров туризма в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Более 2,3 млн казахстанцев получили выплату по потере дохода в период карантина
Более 2,3 млн казахстанцев получили выплату по потере дохода в период карантина
175 инфицированных коронавирусом выявлено за сутки в Казахстане
175 инфицированных коронавирусом выявлено за сутки в Казахстане
Более девяти тысяч техсредств реабилитации выдано через портал социальных услуг в РК
Более девяти тысяч техсредств реабилитации выдано через портал социальных услуг в РК
Loading Bars
Лента новостей
Обсуждено будущее сотрудничество между Бакинской Высшей Школой Нефти и TechnipFMC Общество 11:59
Командующий ВМС Азербайджана: «Кубок моря» служит укреплению мира и обеспечению безопасности на Каспии (ФОТО) Политика 11:58
В Греции в порту Ираклион на судне произошел взрыв Европа 11:54
В Туркменистане разработали правила дистанционной продажи товаров Бизнес 11:47
Сиявуш Новрузов подал в отставку с должности заместителя исполнительного секретаря в ПЕА Политика 11:40
В России за сутки выявили 4 744 заразившихся коронавирусом Россия 11:38
В дошкольных группах школ Баку зарегистрированы 17 869 детей Общество 11:37
ЦБ Узбекистана установил новые курсы валют Узбекистан 11:29
Туркменистан ратифицировал ряд международных документов Туркменистан 11:28
Новый остров туризма в Баку (ФОТО) Туризм 11:28
Туркменистан вывозит граждан чартерными рейсами Туркменистан 11:23
Драгметаллы в Азербайджане подешевели Финансы 11:21
Генпрокуратура провела операцию в Гяндже Общество 10:54
В Азербайджане стартует новый проект для лиц с ограниченными возможностями Общество 10:53
Изменен маршрут движения одного из бакинских автобусов Общество 10:47
Строительство магистрального водопровода в Нефтчале наполовину завершено (ФОТО) Экономика 10:35
Туркменистан продал нефтяной битум и дизельное топливо Афганистану Туркменистан 10:15
Помпео обсудит с руководством Израиля соглашение с ОАЭ США 10:13
На Филиппинах произошли два взрыва Другие страны 10:13
Трамп считает, что в случае переизбрания достигнет соглашения с Ираном за три недели США 10:09
В Азербайджане проводится тестовый экзамен в рамках трудоустройства учителей физкультуры и начальных классов Общество 10:03
Baktelecom ускорил предоставление телекоммуникационных услуг в связи с началом нового учебного года (ФОТО) ИКТ 10:02
Посреднические усилия России по урегулированию нагорно-карабахского конфликта неубедительны - депутат Нагорно-карабахский конфликт 09:56
Курс евро к манату продолжает падать Финансы 09:54
В России под наблюдением из-за коронавируса остаются 217,7 тыс. человек Россия 09:53
ВС Армении вновь обстреляли азербайджанские позиции Нагорно-карабахский конфликт 09:46
Энергетический сектор Азербайджана постоянно развивается - депутат Политика 09:44
Польский телеканал подготовил передачу об азербайджанской культуре Общество 09:39
Париж на карантине… - взгляд азербайджанского фотографа (ФОТО) Культура 09:36
Более 2,3 млн казахстанцев получили выплату по потере дохода в период карантина Казахстан 09:28
Обнародованы правила использования страховых резервов в рамках обязательного медицинского страхования Общество 09:27
Азербайджан полностью обеспечивает свою и региональную энергетическую безопасность Бизнес 09:23
Порт в Батуми увеличил переработку грузов на 18% Грузия 09:19
В Азербайджана оценка рисков будет полностью автоматизирована Экономика 09:11
В Китае третий день подряд зафиксировали только "завозные" случаи COVID-19 Другие страны 08:56
Взрыв на газопроводе на юге Сирии произошел в результате теракта Арабские страны 08:37
Старший советник президента США Конуэй покидает Белый дом США 08:28
Израиль поразил военные объекты ХАМАС в ответ на запуск шаров со взрывчаткой Израиль 08:09
ЕБРР: Азербайджан выиграет от частных инвестиций в передовые проекты в области ВИЭ Энергетика 08:00
Премьер Японии второй раз за неделю посетил больницу Другие страны 07:50
Гендиректор МАГАТЭ посетит Иран для обсуждения гарантий и протоколов агентства Иран 07:23
Число погибших в ДТП на северо-востоке Грузии увеличилось до 17 Грузия 07:19
175 инфицированных коронавирусом выявлено за сутки в Казахстане Казахстан 07:11
Сирия осталась без электричества после взрыва на газопроводе Арабские страны 06:45
Трамп будет готов рассмотреть возможность разъединения экономик США и Китая США 06:23
Полиция Парижа задержала 83 нарушителя порядка после финала Лиги чемпионов (Обновлено) Европа 06:13
Трамп выделил помощь Луизиане и Пуэрто-Рико в связи с приближающимися ураганом и штормом США 04:57
В Мали путчисты предложили план трехлетнего переходного периода во главе с военным В мире 03:27
Министр репатриации и интеграции Израиля заразилась коронавирусом Израиль 02:50
В ливийских городах Триполи и Мисурата прошли протесты против ухудшения условий жизни Арабские страны 02:23
Власти США разрешили переливание плазмы крови переболевших пациентов для лечения COVID-19 США 02:00
В Москве за сутки умерли 10 пациентов с коронавирусом Россия 01:43
Перешедший в "Барселону" Пьянич заразился коронавирусом Спорт 01:28
В Женеве соберется редакционная группа Конституционного комитета Сирии В мире 01:17
"Бавария" стала победителем Лиги чемпионов Спорт 00:57
Более 1 млн доминиканцев остались без электричества из-за тропического шторма Laura В мире 00:30
В Турции произошло землетрясение Турция 00:12
В Гаити пять человек погибли из-за тропического шторма Laura Другие страны 23 августа 23:52
12 человек погибли в автокатастрофе в Грузии Грузия 23 августа 23:37
Предприниматели Азербайджана будут способствовать сокращению доли теневой экономики страны Бизнес 23 августа 23:30
Байден готов пойти на второй срок в случае победы на выборах в США США 23 августа 23:11
В России создали первый беспилотник-конвертоплан, передающий видео в формате HD Россия 23 августа 22:56
В Турции число выздоровевших от коронавируса превысило 237 тысяч Турция 23 августа 22:46
"Спартак" победил "Локомотив" в матче чемпионата России по футболу Спорт 23 августа 22:36
Экспорт ковров из Ирана за 4 месяца составил $82 млн Иран 23 августа 22:26
В Узбекистане расширили список направлений для получения второго высшего образования на заочной форме Узбекистан 23 августа 22:12
В Азербайджане обнародовано количество проведенных тестов на коронавирус Общество 23 августа 22:04
Выросла доля Германии в структуре импорта Азербайджана Бизнес 23 августа 22:00
Сиявуш Новрузов: Рамиз Мехтиев дал неверную информацию и обманул нас Политика 23 августа 21:52
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Папуа - Новой Гвинеи Другие страны 23 августа 21:39
Командир диверсионно-разведывательной группы ВС Армении взят в плен - минобороны Азербайджана Политика 23 августа 21:22
В грузинском Телави открылся координационный штаб сбора урожая винограда Грузия 23 августа 21:14
В Греции выявили 284 инфицированных коронавирусом за сутки Европа 23 августа 20:56
Абэ установил рекорд по времени непрерывного пребывания на посту премьера Японии Другие страны 23 августа 20:37
Министр по делам молодежи и спорта Болгарии заразился коронавирусом Европа 23 августа 20:20
WTL разрабатывает в Туркменистане ряд проектов для промышленной отрасли Энергетика 23 августа 20:00
Kapital Bank увеличит уставный капитал Финансы 23 августа 20:00
В Луизиане начались протесты после убийства полицейскими афроамериканца США 23 августа 19:42
Делегация ЭКОВАС провела в Мали консультации с послами стран постоянных членов СБ ООН Другие страны 23 августа 19:31
В Италии зарегистрировано 1,2 тыс. случаев заражения коронавирусом за сутки Европа 23 августа 19:27
В Бишкек из Москвы прибыли граждане Кыргызстана Кыргызстан 23 августа 19:02
Уровень заболеваемости раком в Иране ниже среднего по миру Общество 23 августа 18:58
Из-за проливных дождей в Батуми подтопило несколько улиц Грузия 23 августа 18:49
США перебросили из Ирака в Сирию более 50 единиц бронетехники Арабские страны 23 августа 18:37
Хикмат Гаджиев: Азербайджан обеспечил конструктивное участие в переговорах по нагорно-карабахскому конфликту, но Армения продолжила ведение деструктивной политики Политика 23 августа 18:04
Агентство ОМС Азербайджана о проделанной работе в рамках борьбы с COVID-19 Общество 23 августа 18:00
В Азербайджане сдано в эксплуатацию более 35 государственных объектов Строительство 23 августа 18:00
Иностранные солдаты начали покидать военную базу Эт-Таджи в Ираке Арабские страны 23 августа 17:38
В Азербайджане за последние сутки выявлено 169 случая инфицирования коронавирусом, вылечились 151 человек Общество 23 августа 17:16
Еврокомиссару по торговле грозит увольнение за посещение вечеринки с 80 гостями Европа 23 августа 16:55
Министр обороны России совершит рабочий визит в Баку Политика 23 августа 16:36
Скончавшийся в Италии оперный певец Эльдар Алиев похоронен в Баку Социум 23 августа 16:10
Главный тренер "Болоньи" Михайлович, борющийся с лейкемией, заразился коронавирусом Спорт 23 августа 16:09
Berqnet предложит продукты нового поколения для защиты от киберугроз в Азербайджане ИКТ 23 августа 16:00
Внешнеторговый оборот Азербайджана превысил $15 млрд Финансы 23 августа 16:00
Гахария: Возобновление полетов с РФ зависит от РФ и эпидемиологической ситуации Грузия 23 августа 15:47
В России начали серийное производство обновленного Ми-35П на экспорт Россия 23 августа 15:36
Более девяти тысяч техсредств реабилитации выдано через портал социальных услуг в РК Казахстан 23 августа 15:17
В Иране за последние сутки от COVID-19 умерли 141 человек Общество 23 августа 14:58
Россия заключила контракт с Турцией на второй комплект С-400 Россия 23 августа 14:33
Все новости