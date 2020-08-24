Новый остров туризма в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - К новому комплексу туризма и отдыха «Нерекенд», строящемуся в Пираллахинском районе Баку и обладающему большим туристическим потенциалом, привлекаются российские и турецкие инвесторы, сообщили в понедельник в ответ на запрос Trend в Исполнительной власти Пираллахинского района Баку.

В центре туризма «Нерекенд» уже завершен ряд работ: «Общая площадь комплекса более 50 гектаров, строительство ведется на территории площадью в 23 гектара. В пляжной зоне многие работы уже выполнены, на побережье по периметру проведены укрепительные работы протяженностью четыре тысячи метров и высотой 1-2,5 метра. На территории осушены заболоченные места, акватория моря очищена от отходов и металлических конструкций, создана дорожная инфраструктура».

В ИВ сообщили, что в настоящее время осуществляются геологические и топографические работы, далее планируется проведении коммуникаций (газ, свет, вода, канализация): «В завершение работ в «Нерекенде» начнется строительство одно- и трехэтажных вилл-коттеджей, трех- и четырехэтажных жилых зданий. На территории будут созданы детские развлекательные центры, кафе-рестораны, открытые и закрытые бассейны, спортплощадки и зеленые полосы».

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова.)