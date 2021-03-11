Для карантинных отелей в Азербайджане предусмотрена льгота
БАКУ /Trend/ - Названия азербайджанских отелей, прошедших квалификацию для получения "звезд", указываются на сайтах Бюро по туризму Азербайджана и Европейской ассоциации отелей.
Как передает в четверг Trend, об этом сказал главный исполнительный директор азербайджанского Бюро по туризму Флориан Зенгстшмидт.
По его словам, для прохождения квалификации отели должны внести плату в размере от 800 манатов. Эта сумма покрывает возникающие расходы.
Однако карантинные отели будут освобождены от этой выплаты, отметил он.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)
Лента новостей
Женщина-снайпер армянского происхождения, плененная во время второй Карабахской войны, передана Азербайджаном Ливану (ФОТО)
Проект по созданию туркомплекса грязевых вулканов в Гобустане отложен - бюро по туризму Азербайджана
Отели могут обращаться за получением "звезд" посредством электронной системы - Бюро по туризму Азербайджана
Texnopark Istanbul и Агентство инноваций Азербайджана будут сотрудничать в создании парков высоких технологий
По инициативе депутата Севиль Микаиловой в Хачмазе организована выездная стоматологическая диагностика (ФОТО)
Состоялось заседание Рабочей группы по экологическим вопросам на освобожденных территориях Азербайджана
Хорватские компании "зеленой энергетики" могут внести вклад в развитие освобожденных территорий Азербайджана