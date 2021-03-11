Для карантинных отелей в Азербайджане предусмотрена льгота

БАКУ /Trend/ - Названия азербайджанских отелей, прошедших квалификацию для получения "звезд", указываются на сайтах Бюро по туризму Азербайджана и Европейской ассоциации отелей.

Как передает в четверг Trend, об этом сказал главный исполнительный директор азербайджанского Бюро по туризму Флориан Зенгстшмидт.

По его словам, для прохождения квалификации отели должны внести плату в размере от 800 манатов. Эта сумма покрывает возникающие расходы.

Однако карантинные отели будут освобождены от этой выплаты, отметил он.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)