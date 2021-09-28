Обнародована дата второго суборбитального полета Blue Origin с туристами

Американская частная аэрокосмическая компания Blue Origin анонсировала новый пилотируемый суборбитальный полет четырех туристов на ракете New Shepard, он планируется на 12 октября. Об этом сообщается на сайте компании, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Blue Origin анонсировала 18-ю миссию корабля New Shepard. Она состоится во вторник, 12 октября. На корабле полетят четыре астронавта, в их числе Крис Бошуайзен – бывший инженер NASA и сооснователь Planet Labs, а также Глен де Ври – заместитель председателя департамента здравоохранения в компании Dassault Systemes и сооснователь компании Medidata. Имена двух других астронавтов будут объявлены позже", - говорится в сообщении.

Предыдущий пилотируемый полет ракеты состоялся 20 июля, в нем участвовал владелец компании – Джефф Безос.