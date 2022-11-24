Планируется создание сельской туринфраструктуры - Фуад Нагиев

БАКУ /Trend/ - В "Стратегии социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2022-2026 годы" предусмотрено создание туристической инфраструктуры в селах с потенциалом в этой сфере для сбалансированного развития столицы и регионов и, как следствие, увеличения ежегодных доходов семейных хозяйств, задействованных в сфере туруслуг.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал председатель Государственного агентства Азербайджана по туризму Фуад Нагиев в ходе Бакинской конференции по проекту «Продвижение посредством консультационных услуг агротуризма, агробизнеса и производства продуктов питания, а также создание и развитие новых цепочек добавленной стоимости».

Он отметил, что развитие сельского туризма, агротуризма является хорошей возможностью для привлечения туристов в регионы, увеличения занятости и создания новых субъектов предпринимательства, ориентированных на туризм.

«Этот процесс может оказать положительное влияние на достижение устойчивости доходов сельского населения и сокращение миграции из сел. Эта сфера также позволяет нам пропагандировать культурное наследие и местную гастрономию. В свою очередь агротуризм может стимулировать развитие таких направлений, как экотуризм и приключенческий туризм. Наша главная цель как госагентства - информировать фермеров и других жителей сельских местностей, которые хотят предоставлять туристические услуги в дополнение к сельскохозяйственной деятельности, об использовании этого потенциала, обучать их. В этом направлении была проведена соответствующая работа», - сказал Нагиев.

(Перевод: Фидан Мустафаева)