На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана планируется строительство туркомплексов

БАКУ /Trend/ - Ведется работа в связи со строительством туристических комплексов в Гадруте, Туге, Дашалты, Суговушане, Шахбулаге.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал председатель Государственного агентства Азербайджана по туризму Фуад Нагиев в ходе Бакинской конференции по проекту «Продвижение посредством консультационных услуг агротуризма, агробизнеса и производства продуктов питания, а также создание и развитие новых цепочек добавленной стоимости».

По его словам, Государственное агентство по туризму реализует несколько проектов на освобожденных от оккупации территориях. Оценивается туристический потенциал региона в целом, создаются туристские продукты.

"Мы думаем, что в ближайшие два года освобожденные от оккупации территории откроются для мирового туризма и мы сможем принимать там туристов. Наши первоначальные прогнозы таковы, что к 2025 году около миллиона человек посетят эти территории, включая как местных, так и иностранных туристов. Для этого ведутся все необходимые подготовительные работы", - сказал Нагиев.

(Перевод: Фидан Мустафаева)