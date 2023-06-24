У Лачина огромный потенциал для туризма - посол Пакистана

ЛАЧИН /Trend/ - У Лачина большой потенциал для туризма, потому что он обладает природной красотой, величием гор, зеленью и многим другим, что в долгосрочной перспективе привлекло бы туристов.

Об этом сказал в субботу Trend посол Пакистана в Азербайджане Билал Хаи в ходе поездки представителей дипломатического корпуса в Лачин.

«Хотя я и видел большинство освобожденных районов вашей страны, в Лачине я впервые. Я действительно впечатлен природной красотой, прекрасным ландшафтом этого региона, а также очень быстрыми темпами проводимых работ по развитию», - подчеркнул посол.

Он также упомянул о быстром строительстве домов в регионе.

«Мы видели много недавно построенных домов и встретились с людьми, которые были вынуждены покинуть эти территории много лет назад. Сейчас они возвращаются. Мы видим счастье на их лицах от того, что они наконец-то вернулись в свои родные дома на своих родных землях. Поэтому мы желаем азербайджанскому народу всего наилучшего в освоении этих земель, а пакистанцы были бы очень рады в скором времени приехать и увидеть эти прекрасные места», - добавил посол.

Напомним, что сегодня аккредитированные в Азербайджане представители иностранного дипломатического корпуса прибыли в Лачин, где ознакомились с проводимыми там восстановительными и строительными работами.