БАКУ /Trend/ - Ассоциация туристических агентств Азербайджана (АТАА) обсудила сотрудничество с международной сетью отелей, сообщает в субботу Trend.

Согласно данным ассоциации, председатель правления АТТА Гёйдениз Гахраманов, вице-президент международной гостиничной сети "Aitken Spence Hotels" Дарелл Де Крус и директор по развитию бизнеса сети отелей в России и странах СНГ Марина Смирнова, менеджер по Шри-Ланке и Мальдивам Шриниваса Редди и представитель Air Arabia в Баку Зохраб Алиев обсудили развитие взаимных туристических связей и установление совместного сотрудничества.

Гёйдениз Гахраманов сообщил, что ассоциация заинтересована в открытии новых направлений в зарубежных странах и развитии сотрудничества с туристическими организациями и гостиничными сетями в этих направлениях. Кроме того, отметив, что число посетителей Шри-Ланки и Мальдивских островов увеличилось, Гёйдениз Гахраманов подчеркнул важность расширения связей между "Aitken Spence Hotels" и членами ATAA.

В ходе обсуждений представители "Aitken Spence Hotels" предоставили председателю ATAA подробную информацию о потенциале гостиничной сети, количестве стран и направлении деятельности, а также их успехах в мировой гостиничной индустрии.

Стороны обменялись мнениями по повышению взаимной туристической привлекательности, развитию двусторонних отношений, подготовке интересных проектов и туристических направлений и другим вопросам.

Напомним, что "Aitken Spence Hotels" управляет 22 сетями отелей и курортов на Шри-Ланке, в Индии, Омане и на Мальдивах под двумя основными брендами - Heritage Hotels and Resorts и Adaaran Resorts and Spa.