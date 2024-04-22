В Азербайджане лыжные курорты пользуются большой популярностью - представитель минэкономразвития РФ

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане лыжные курорты пользуются большой популярностью

Как передает в понедельник Trend, об этом сообщил консультант отдела международного сотрудничества в сфере туризма министерства экономического развития России в рамках панельных дискуссий в ходе 1-го заседания высших учебных заведений, специализирующихся на обучении туризму в рамках ОЧЭС (Организация черноморского экономического сотрудничества).

"В Азербайджане лыжные курорты пользуются большой популярностью. Необходимость обеспечения безопасности туристов и лыжных трасс стоит на повестке дня. Регулярно проводятся совместные поисковые операции. Вопросы по сотрудничеству рассматриваются на государственном уровне в рамках сотрудничества между Азербайджаном и Россией. Важно иметь возможность обмениваться опытом в сфере туризма", - подчеркнул он.

Отметим, что в Баку проходит первая встреча образовательных учреждений ОЧЭС по туризму с целью обсуждения сотрудничества, перспектив и проблем в сфере туристского образования.

Во встрече принимают участие официальные представители государств и туристических образовательных учреждений из 11 стран-членов организации, включая Азербайджан, Турцию, Россию, Албанию, Болгарию, Грузию, Грецию, Молдову, Румынию, Сербию и Украину, а также представители Всемирной туристской организации ООН.

Напомним, что ОЧЭС была создана в 1992 году с активной поддержкой Турции, а постоянный международный секретариат организации находится в Стамбуле. ОЧЭС была учреждена для поощрения сотрудничества, обеспечения мира, стабильности и процветания в регионе Черного моря.

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