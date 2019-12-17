Начались работы по расширению дороги на территории Хырдаланского круга (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В целях обеспечения комфортного передвижения граждан, в частности, предотвращения образования пробок в часы пик, по поручению Президента Ильхама Алиева, начиная с 7,5 километра автодороги Баку-Губа- граница Российской Федерации, начаты работы по реконструкции на территории Хырдаланского круга и в обратном направлении, сообщает Trend со ссылкой на Государственное Агентство автомобильных дорог Азербайджана.

В рамках реконструкции, проводимой Государственным агентством автомобильных дорог Азербайджана, дорога расширяется до двух полос.

В настоящее время, согласно проекту, идет удаление части придорожного грунта по обеим направлениям дороги. Указанные работы ведутся также в нижней части существующих мостов.

Аналогичные работы планируется провести и в автомобильном тоннеле под Хырдаланским кругом. Помимо этого, туннель будет расширяться от двух полос до четырех полос движения в каждом направлении.

В ходе работ по расширению предусматривается демонтаж нежилых участков, с выплатой компенсации в соответствии с законодательством, а также перевод линий связи и зеленых насаждений.

Начать работу в рамках данных мероприятий планируется в ближайшее время.

Кроме того, планируется разделить две полосы в каждом направлении вдоль главной магистрали железобетонными барьерами.

Автомобили, двигающиеся по этим полосам, смогут свободно перемещаться в направлении Масазыра, Джейранбатана и других населенных пунктов, а также в Сумгайыт.

Будет обеспечено беспрепятственное движение транспортных средств, находящихся в движении по другим полосам, в Баладжары, Бинагади и другие поселки этого направления, а также в направлении города Хырдалан и северо-запада страны.

Проделанная работа обеспечит бесперебойное движение в этом районе.

В целях обеспечения комфортного и беспрепятственного движения транспортных средств в указанной части магистрали будет осуществлено строительство дополнительного обратного пути, реконструкция существующих дорог, позволяющих альтернативный выход магистрали в поселки Бинагади и Баладжары.

В целом, в соответствии с поручением Главы государства, в указанной части планируется завершить работы по реконструкции в 2020 году.

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