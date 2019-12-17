Трамвайные линии могут быть построены от Баладжар в Пиршаги, в также в Ахмедлы, Насосный

БАКУ/Trend/ - В Баку проблематично восстановить трамвайные линии.

Об этом на пресс-конференции, проводимой в штабе правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА), сказал председатель ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Джавид Гурбанов, сообщает во вторник Trend.

«В Баку были демонтированы существующие трамвайные линии. Строить вместо них новые линии представляет определенные трудности. Но мы думаем об этом. Баку сильно застроен. Мы обратились к иностранным компаниям в связи со строительством трамвайных линий, сами тоже подготовили бизнес-план. Думаем, что трамвайные линии могут быть построены от Баладжар в Пиршаги, в также в направлении Ахмедлы, Насосного, Маштаги», сказал Гурбанов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.