Россия и Азербайджан откроют движение по мосту через реку Самур

24 декабря 2019 09:32 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Россия и Азербайджан откроют движение по мосту через реку Самур, сообщает Trend со ссылкой на российские СМИ.

Новый мост через Самур призван заменить действующий, который был построен еще в 1957 году. Проект возведения был согласован правительствами России и Азербайджана шесть лет назад. Его длина превысит 300 метров.

Как ожидается, на церемонию открытия моста приедет российский министр экономического развития Максим Орешкин — это будет его уже второй визит в Азербайджан за этот месяц. Ранее он говорил, что новый мост станет важной частью международного транспортного коридора «Север — Юг», который позволит увеличить грузовой сухопутный транзит.

В свою очередь, посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль-оглы отметил, что новый мост через Самур увеличит товарооборот между двумя странами. По оценкам официального Баку, по итогам этого года он может достигнуть трех миллиардов долларов.

Строительство нового моста через реку Самур обошлось примерно в 21,5 миллиона долларов. Проект финансируется Россией и Азербайджаном в равных долях.

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