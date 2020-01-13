МАК выполнил расшифровку данных бортовых самописцев самолета Bek Air

БАКУ /Trend/ - Межгосударственный авиационный комитет (МАК) выполнил считывание и расшифровку данных бортовых самописцев, обнаруженных на месте крушения самолета Bek Air близ Международного аэропорта Алматы, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на МАК.

«Вся информация передана в Комиссию по расследованию. Предварительный анализ данной информации позволил восстановить хронологию событий и определить приоритетную версию причин авиационного происшествия», - говорится в сообщении МАК.

В комитете также отмечают, что в соответствии со Стандартами Международной организации гражданской авиации (ИКАО), в расследовании принимают участие уполномоченный представитель и советники государства разработчика и изготовителя воздушного судна (Нидерланды). Уполномоченному представителю Нидерландов передана запись самописца.

Напомним, что утром 27 декабря самолет авиакомпании Bek Air, совершавший рейс по маршруту Алматы – Нур-Султан, потерпел крушение через 20 минут после вылета из международного аэропорта Алматы.

На момент взлета самолета в Алматы на борту судна находились 98 человек, в том числе девять детей, а также пять членов экипажа. В результате происшествия погибли 12 и госпитализированы 53 человека.

Вследствие крушения самолета в Казахстане приостановлена деятельность авиакомпании Bek Air, а также эксплуатация самолетов модели Fokker-100.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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