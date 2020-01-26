Объем грузоперевозок в Азербайджане увеличился

26 января 2020 08:35 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В 2019 году объем грузоперевозок всеми видами транспортных средств составил 235,3 миллиона тонн, сообщает Trend со ссылкой на данные Государственного комитета по статистике Азербайджана.

Рост объема грузоперевозок в годовом исчислении составил 2,3 процента.

Значительная доля общего объема грузоперевозок (66 процентов) пришлась на автомобильный транспорт — 155,3 миллиона тонн, рост на 2,6 процента.

Четверть всего грузооборота (24,9 процента) была осуществлена посредством трубопроводов. Объем транспортированной нефти сократился на 6,5 процента и составил 38,786 миллиона тонн. В свою очередь, объем транспортированного газа вырос на 14,6 процента и составил 27,512 миллиона кубометров газа.

На долю морских перевозок пришлось 2,5 процента удельного веса, а их объем составил 5,968 миллиона тонн, сократившись на 27,5 процента. 36,1 процента всех морских перевозок пришлось на нефтяной сектор.

На долю железнодорожного транспорта пришлось 6,5 процента всех перевозок в объеме 15,2 миллиона тонн. Рост по сравнению с показателем за 2018 год составил 9,2 процента.

Авиаперевозки составили всего 0,1 процента всех грузоперевозок страны. Воздушным путем было транспортировано 206,4 тысячи тонн груза, что на 0,7 процента меньше, чем в аналогичный период 2018 года.

На долю негосударственного транспортного сектора пришлось 82,5 процента всех перевозок, что на 2,5 процента больше, чем за 2018 год.

(Автор: Наргиз Исмаилова. Редактор: Юсиф Агаев.)

Твиттер: @IsmailovaNargis

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