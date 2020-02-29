Uzbekistan Airways приостановила рейсы в Сеул в связи со вспышкой коронавируса

БАКУ/Trend/ - С 1 марта 2020 года авиакомпания Uzbekistan Airways временно приостанавливает регулярные рейсы в Сеул в целях предотвращения распространения коронавируса на территории Узбекистана, сообщает Trend со ссылкой на компанию.

"Пассажиры, вылетающие из Сеула рейсом HY514 29 февраля, по прилету будут отправлены в пункт временного размещения. В связи с этим просим не встречать их в аэропорту Ташкента", - сообщили в авиакомпании.

Вспышка эпидемии нового вируса (COVID-19) в китайском городе Ухань, который является международным транспортным узлом, началась на рыбном рынке в конце декабря 2019 года. Число людей, погибших от этой болезни, приближается к 3 тысячам. Более 85 тысяч человек были подтверждены как инфицированные.

Некоторые источники утверждают, что вспышка коронавируса началась уже в ноябре 2019 года. Симптомы включают кашель, головную боль, усталость, лихорадку, боль и затрудненное дыхание. Он распространяется главным образом воздушно-капельным путем или через контакт с зараженными предметами.

Недавно Южная Корея стала второй страной после Китая по количеству случаев заражения коронавирусом. Южная Корея сообщила в пятницу о 256 новых случаях, в результате чего общее число достигло 2 022.

В Италии и Иране, где также наблюдаются крупные очаги эпидемии, число зарегистрированных случаев заражения повысилось более чем в два раза всего за два дня, приблизившись к 900 (в обеих странах). Люди, которые недавно побывали в этих странах, по отбытии продолжают сеять инфекцию в других странах. Кувейт уже сообщил о 43 новых случаях заражения на своей территории.

До недавнего времени считалось, что инкубационный период болезни коронавирусом составляет 14 дней, однако новые исследования показали, что он может составлять 24 дня.

(Автор: Илькин Сейфаддини. Редактор: Гюнель Зейналова)

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