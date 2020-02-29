Турецкий лоукостер запускает авиасообщение с Баку

БАКУ/Trend/ - Турецкая бюджетная авиакомпания Pegasus Airlines запускает с первых месяцев весны рейс Измир-Баку, сообщает Trend cо ссылкой на Международный аэропорт Гейдар Алиев.

Авиаперелеты стартуют с 10 марта, когда будет совершен первый рейс из Измира в Баку, а на следующий день - 11 марта компанией будет осуществлен обратный полет.

Стоимость билета на первый рейс эконом-класса из города Измир в Баку на официальной странице авиакомпании составляет около 90 долларов, бизнес-класса - в пределах 145 долларов.

Перелеты из столицы Азербайджана в турецкий город предусматриваются дважды в неделю по средам и пятницам в 03:55 по местному времени.

По данному направлению авиасообщение осуществляет и азербайджанская бюджетная авиакомпания Buta Airways.

Напомним, что за январь 2020 года пассажиропоток международных аэропортов Азербайджана составил 395 тысяч пассажиров, что на 14 процентов больше аналогичного показателя за прошлый год. Из общего числа Международный аэропорт Гейдар Алиев обслужил 336 тысяч пассажиров, и это на 40 тысяч человек больше чем в январе 2019 года. При этом на международных рейсах пассажиропоток в столичном аэропорту достиг 293 тысяч человек.

Кроме этого, 45 тысяч пассажиров обслужил аэропорт Нахчывана, на третьем месте воздушная гавань города Гянджа – 12 тысяч человек.

За отчетный период национальный авиаперевозчик, AZAL перевез 135 тысяч пассажиров, а азербайджанский лоукостер Buta Airways – 51 тысячу человек.