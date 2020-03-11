Таиланд ужесточает визовый режим с Грузией из-за коронавируса

БАКУ/Trend/ - Из-за угрозы распространения коронавируса Таиланд ужесточает визовый режим с 18 странами, в том числе и с Грузией, сообщает Trend со ссылкой на министерство внутренних дел Таиланда.

Теперь граждане Грузии, Болгарии, Кипра, Мальты, Румынии, России, Китая, Индии, Казахстана, Узбекистана, Науру, Вануату, Папуа Новой Гвинеи, Фиджи, Бутана, Эфиопии, Мексики и Саудовской Аравии не смогут получать визы по прилету в страну. Кроме этого, Таиланд упраздняет безвизовый режим с Южной Кореей, Италией и Гонконгом.

В Таиланде зарегистрировано 53 случая заражения коронавирусом, один человек скончался.

Наиболее тяжелая ситуация с коронавирусом в Италии – зафиксированы более 10,1 тысячи случаев заражения, 631 из них с летальным исходом, выздоровели 1 004 человека. На фоне этого глава МИД Италии попросил помощь у Китая. По его словам, страна испытывает острую нехватку медицинских товаров и оборудования.

Общее число заразившихся коронавирусом по всему миру на 11 марта составляет 113 851 человек, скончались 4 015 человек. Всего заболевание охватило 110 стран мира.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название COVID-19.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Гюнель Зейналова)

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