«Белавиа» сокращает полеты в Туркменистан, Израиль и Италию

БАКУ/Trend/ - Белорусская авиакомпания «Белавиа» временно прекращает выполнение авиарейсов в Туркменистан, Израиль и Италию, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на авиакомпанию.

Согласно информации, в период с 5 марта по 1 апреля 2020 года авиакомпания приостанавливает выполнение рейсов по маршруту Минск-Ашхабад-Минск.

Также, в связи с постановлением правительства Италии о запрете на въезд и выезд из 15 провинций в рамках борьбы со вспышкой коронавируса, авиакомпания «Белавиа» приняла решение отменить все полеты: по маршрутам Минск-Милан-Минск (c 12 марта по 15 апреля 2020) и Минск-Рим-Минск (с 16 марта по 15 апреля 2020).

Также, в период с 13 по 31 марта 2020 года авиакомпания «Белавиа» сокращает число полетов по маршруту Минск - Тель-Авив - Минск. Вместо прежних рейсов по вторникам, четвергам и воскресеньям, компания будет летать в Израиль только по воскресеньям.

Данное решение вызвано указанием авиационных властей Израиля с 12 по 31 марта 2020 года об ограничении на въезд в Израиль для граждан иностранных государств, не имеющих гражданства Израиля или израильского вида на жительство.