Казахстанская авиакомпания сокращает внутренние рейсы из-за режима карантина

БАКУ /Trend/ - Казахстанская авиакомпания SCAT сообщила о сокращении выполняемых внутренних рейсов в связи с введение в Нур-Султане и Алматы режима карантина, сообщили в четверг Trend в авиакомпании.

Так, в период с 22 марта 2020 по 15 апреля 2020 компанией будут выполняться только следующие рейсы:

- Актау – Шымкент (4 раза в неделю)

- Шымкент – Актау (4 раза в неделю)

- Актау – Актобе (ежедневно)

- Актобе – Актау (ежедневно)

- Актау – Атырау (дважды в день, ежедневно)

- Атырау – Актау (дважды в день, ежедневно)

- Уральск – Актау (ежедневно)

- Актау – Уральск (ежедневно)

- Шымкент – Петропавловск (2 раза в неделю)

- Петропавловск – Шымкент (2 раза в неделю)

- Караганда – Усть-Каменогорск (2 раза в неделю)

- Усть-Каменогорск – Караганда (2 раза в неделю)

- Караганда – Кызылорда (2 раза в неделю)

- Кызылорда – Караганда (2 раза в неделю)

- Актау – Кокшетау (2 раза в неделю)

- Кокшетау – Актау (2 раза в неделю)

Напомним, что в Казахстане официально подтверждены 44 случая заражения коронавирусом, из них в Алматы – 19, Нур-Султане – 25 случаев.

Напомним, что 13 марта 2020 года в Казахстане были подтверждены первые два случая заражения коронавирусом. Граждане страны, вернувшиеся из Германии, были в срочном порядке помещены в медучреждение в городе Алматы.

Позднее в тот же день стало известно о третьем случае заражения коронавирусом - в городе Нур-Султан.

В декабре 2019 года власти Китая проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестного вида пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны.

Специалисты установили возбудителя болезни – это новый коронавирус COVID-19. По последним данным, общее число зараженных вирусом в мире достигло 219 345 человек, 8 969 из которых скончались.

Напомним, что за пределами Китая случаи заражения зафиксированы в 176 странах. 11 марта 2020 года ВОЗ официально объявила вспышку инфекции коронавируса пандемией.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @nargiz_sadikh