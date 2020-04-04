МИД: Грузия продолжает процесс постепенного возвращения граждан из-за рубежа

БАКУ/Trend - Около 600 граждан Грузии были доставлены из Польши на родину из-за угрозы коронавируса, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Как сообщается, полет рейсом Варшава - Тбилиси - Варшава был осуществлен 3 апреля.

В министерстве отметили, что часть граждан Грузии по-прежнему остается в Польше. Посольство общается с ними ежедневно.

Правительство страны продолжает процесс постепенного возвращения граждан из-за рубежа и работает над дополнительными рейсами.

По данным на 4 апреля, в Грузии зафиксированы 156 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 27 человек выздоровели.

В связи с пандемией коронавируса в Грузии объявлено чрезвычайное положение и введен карантин на всей территории страны. С 31 марта действует комендантский час с 21:00 до 06:00.

(Автор: Тамилла Мамедова, Редактор: Гюнель Зейналова)