БАКУ/Trend/ - С целью оказания содействия в борьбе с коронавирусом (COVID-19) Узбекистан отправил в Таджикистан гуманитарную помощь, сообщает Trend со ссылкой на Национальное информационное агентство Узбекистана.

В гуманитарный груз вошли защитные комбинезоны, очки, жидкий гипохлорид натрия, респираторы, перчатки, пирометры и мучную продукцию.

Представителями министерства по чрезвычайным ситуациям, а также иностранных дел, АО «Узбекистон темир йуллари» и других ведомств указанный груз был направлен из Сурхандарьинской области в Душанбе.

Узбекистан также оказал гуманитарную помощь Кыргызстану и Афганистану 2 апреля 2020 года, а также Китаю и Ирану.

В декабре 2019 года власти Китая проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестного вида пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны.

Специалисты установили возбудителя болезни – коронавирус COVID-19. По последним данным, общее число зараженных вирусом в мире достигло 1,48 миллиона человек, более 88 тысяч из которых скончались.

За пределами Китая случаи заражения зафиксированы в более чем 200 странах. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения официально объявила вспышку инфекции коронавируса пандемией.

(Автор: Илькин Сейфаддини. Редактор: Гюнель Зейналова)

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