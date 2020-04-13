В Бакинском порту впервые осуществлена контейнерная перевозка сыпучих грузов (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В Бакинском порту впервые осуществлена транспортировка поступившего контейнером сыпучего груза (карбамида) из Туркменистана сообщает Trend со ссылкой на Порт.

По данным источника, обычно такие грузы перевозятся через специальные вагоны hopper (бункер). Теперь, с точки зрения экономии времени и способа транспортировки Бакинский порт будет иметь преимущество в перевозке сыпучих грузов как вагонами, так и контейнерами.

Построенное в Бакинском порту специальное разгружающее сыпучие грузы устройство обеспечило загрузку 62 20-футовых контейнеров с 1300 тоннами карбамида, который был отправлен в Турцию. Этим методом будет осуществляться регулярная перевозка грузов.

Перевозка карбамида, пользующегося высоким спросом на мировых рынках в основном в сельском хозяйстве, стала возможной благодаря сотрудничеству Бакинского порта с ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД).

Напомним, что 17 января текущего года между руководством Бакинского порта и дочерней компанией АЖД - ООО ADY Konteyner был подписан договор о сотрудничестве по укреплению и координации партнерских связей в области контейнерных грузоперевозок, действующих по среднему коридору, а также на всех этапах операционных процессов.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)

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