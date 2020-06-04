Названа планируемая дата возобновления полетов между Турцией и Азербайджаном

БАКУ /Trend/ - Турция планирует возобновить воздушное сообщение с Азербайджаном, начиная с 15 июня.

Об этом сообщили Trend в четверг в министерстве транспорта и инфраструктуры Турции.

Как отметили в министерстве, 15 июня также ожидается возобновление воздушного сообщения с Германией, Австрией, Чехией, Хорватией, Румынией, Польшей, Венгрией.

Начиная с 20 июня, ожидается возобновление воздушного сообщения с Нидерландами и Казахстаном.

22 июня ожидается возобновление воздушного сообщения с Кыргызстаном, Норвегией и Словакией.

(Автор: Наргиз Исмаилова)