Объем перевалки контейнеров через Бакинский порт вырос

Транспорт 21 июля 2020 12:55 (UTC+04:00)
Объем перевалки контейнеров через Бакинский порт вырос
Машины скорой помощи активно производят в Казахстане
Машины скорой помощи активно производят в Казахстане
Число заболевших коронавирусом достигло 73 468 в Казахстане: 1 630 новых случаев
Число заболевших коронавирусом достигло 73 468 в Казахстане: 1 630 новых случаев
Нацбанк: По итогам первого полугодия ВВП Казахстана сократился на 1,8%
Нацбанк: По итогам первого полугодия ВВП Казахстана сократился на 1,8%
Лента новостей
Власти Таиланда намерены продлить режим чрезвычайного положения до 31 августа Другие страны 13:52
В Испании число выявляемых случаев коронавируса выросло на 400% после отмены карантина Европа 13:49
Необходимо расследовать связи некоторых конгрессменов с армянским лобби - Хикмет Гаджиев Политика 13:49
Мазахир Эфендиев: Современные СМИ - верные помощники государства и граждан Политика 13:37
Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне превысила $44 Энергетика 13:31
Завершены реставрационные работы на компрессорной станции «Bateman» Узбекистан 13:26
Бакинский порт увеличил перевалку сухих грузов Транспорт 13:06
Туркменская компания вырастила хлопчатник на большой площади Бизнес 12:58
Общий объем грузоперевозок в Азербайджане сократился из-за пандемии Транспорт 12:58
Объем перевалки контейнеров через Бакинский порт вырос Транспорт 12:55
«КАМАЗ» поставил новую партию автомобилей в Туркменистан Транспорт 12:52
Франция не будет запрещать Huawei участие в создании сети 5G Европа 12:48
Объем перевалки грузов через Бакинский порт вырос в первой половине 2020 года Транспорт 12:47
Азербайджанская нефть подешевела Энергетика 12:42
Студент Академии художеств Азербайджана изготовил бюст генерал-майора Полада Гашимова Общество 12:41
SOFAZ обнародовал объемы поступлений с крупнейших нефтегазовых месторождений Азербайджана Энергетика 12:38
Президент Филиппин пригрозил арестами за отказ носить маски от коронавируса Другие страны 12:35
Оазис в центре Баку - под открытым небом у озера с синеватой чистой водой (ФОТО) Интересное 12:33
В Иране сообщили о запуске финансового канала для получения международной гумпомощи Экономика 12:26
МИД Азербайджана: Временный поверенный в делах Сербии не имеет информации об отправке Армении вооружения (ФОТО) Политика 12:22
Манат вырос по отношению к евро Финансы 12:16
Необходимо созвать совещание Минской группы в широком формате – Хикмет Гаджиев Политика 12:14
Агентство пищевой безопасности Азербайджана изъяло из продажи свыше 25 тыс бутылок просроченной воды (ФОТО) Общество 12:13
Мэрия Тбилиси поможет развивать туризм Грузия 12:11
Внешнеторговый оборот Узбекистана за полгода сократился на 18,2% Узбекистан 12:09
Армения занимается незаконной торговлей оружием на "черном рынке" - Хикмет Гаджиев Политика 12:07
В отличие от Армении, Азербайджан никогда не обстреливает гражданские объекты - Хикмет Гаджиев Политика 11:58
В Минобороны Азербайджана поступило около 17 тыс. обращений от добровольцев Нагорно-карабахский конфликт 11:57
В России за сутки выявили 5 842 заразившихся коронавирусом Россия 11:54
Цены на драгоценные металлы в Азербайджане растут Финансы 11:54
Уничтоженные БПЛА Армении пытались совершить облет азербайджанских позиций Нагорно-карабахский конфликт 11:50
Как и в апрельских боях, Армения и сейчас скрывает свои потери - Минобороны Азербайджана Политика 11:45
В США SpaceX успешно вернула на Землю две половины обтекателя и ступень ракеты Falcon 9 США 11:44
Растет количество граждан Туркменистана приобретающих недвижимость в Турции Турция 11:41
События 12 июля являются военной провокацией, террористическим актом, совершенным Арменией - МИД Политика 11:37
Хикмет Гаджиев: Провокация Армении неслучайна и была спланирована (ФОТО) Политика 11:33
Иорданский сенатор решительно осудил военную провокацию Армении Нагорно-карабахский конфликт 11:30
АБР финансирует строительство кольцевой энергосистемы в Туркменистане Энергетика 11:18
МВФ увеличил финансирование Грузии Бизнес 11:14
В Туркменистане за полгода произведено большое количество йода Бизнес 11:10
В Азербайджане 3 августа будет нерабочим днем Общество 11:04
WTL продолжает строительство комплекса установок замедленного коксования в Туркменистане Энергетика 11:02
WTL модернизирует Сейдинский НПЗ Туркменистана Энергетика 11:02
В Азербайджане начинаются экзамены по приему на госслужбу Общество 11:01
Китай обязует пассажиров предоставлять перед полетом отрицательный тест на COVID-19 Другие страны 10:58
ГЭЦ Азербайджана запустил демо-версию чатбота по COVID-19 Общество 10:50
Азербайджанский фильм назван лучшим в Великобритании, Сингапуре и Индии (ФОТО) Культура 10:49
Япония из-за пандемии призвала отказаться от поездок еще в 17 стран Другие страны 10:47
Выздоровела лечившаяся от коронавируса Назакет Теймурова Социум 10:43
В Страсбурге прошел марш в знак протеста против вооруженных провокаций Армении (ФОТО) Общество 10:40
Проведен тестовый экзамен и собеседование для желающих учиться в МГИМО Общество 10:34
Переход в диджитал: новые вызовы и возможности Экономика 10:33
ПВО ВВС Азербайджана уничтожили два тактических БПЛА Армении Нагорно-карабахский конфликт 10:25
Доходы операторов мобильной связи в Азербайджане увеличились ИКТ 10:22
В Азербайджане уменьшилось производство стройматериалов Бизнес 10:22
В 2020 году SOFAZ не осуществлял новых инвестиций в котирующиеся на бирже акции Энергетика 10:19
Италия получит из фонда восстановления экономики ЕС почти €209 млрд Европа 10:18
Среди нас есть лжепатриоты, толкающие людей на провокации - народная артистка Тунзаля Агаева (ВИДЕО) Социум 10:16
Испания получит €140 млрд из фонда восстановления экономики ЕС после пандемии Европа 10:05
Галина Ниязова: Армения утратила доверие своих союзников из-за провокационной политики властей Политика 09:57
Нефть слабо дорожает на новостях по вакцине и ожиданиях по спросу Энергетика 09:53
Ускорение процесса цифровизации имеет особую важность в восстановлении экономики Азербайджана Бизнес 09:50
В Азербайджане уменьшился объем экспортных ж/д грузоперевозок Транспорт 09:42
В Австралии разработали цифровое решение для идентификации повреждений ветряных турбин Другие страны 09:39
Военный эксперт: Азербайджанская армия обладает способностью эффективно вести борьбу с противником Политика 09:38
ВС Армении продолжают нарушать режим прекращения огня Нагорно-карабахский конфликт 09:37
Еще у пяти военнослужащих США в Японии выявили коронавирус США 09:36
Глава Евросовета назвал решающий критерий распределения бюджета ЕС Европа 09:35
В Институт зоологии Азербайджана поступают обращения в связи с созданием лягушачьих хозяйств Общество 09:23
Премьер-министр Ирака посетит Иран Политика 09:23
Операции по корпоративным ценным бумагам в Азербайджане многократно увеличились Финансы 09:19
Машины скорой помощи активно производят в Казахстане Казахстан 09:19
AzIz обратилась в Кнессет с призывом немедленно возобновить работу парламентской ассоциации Израиль-Азербайджан Политика 09:18
Перерабатывающее предприятие Азербайджана сократило экспорт фруктовых соков за рубеж Бизнес 09:17
Азербайджанская строительная компания приступила к реализации очередного этапа дорожного проекта в Кыргызстане Строительство 09:16
Нацбанк реформирует валютный рынок Грузии Грузия 09:15
Азербайджанская строительная компания о ходе работ в многоэтажном здании в Баку Строительство 09:13
В Нахчыване увеличится производство колбасных изделий Бизнес 09:09
Макрон заявил, что ЕС фактически удвоил свой бюджет на следующие семь лет Европа 08:59
Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 21 июля В мире 08:58
Бойко Борисов: Болгария получит €29 млрд в рамках плана ЕС на 2021-2027 годы Европа 08:56
Премьер Ирландии заявил, что бюджет ЕС включает €5 млрд для стран, пострадавших от Brexit Европа 08:45
Меркель заявила, что довольна итогами саммита ЕС, считает это "хорошим сигналом" Европа 08:29
В Минобороны России заявили о готовности новой вакцины от коронавирусной инфекции Россия 08:10
Генсек: Будет разработано новое соглашение о едином транзитном разрешении ТRАСЕCА (ИНТЕРВЬЮ) Транспорт 08:07
Лидеры ЕС на пятый день саммита достигли соглашения по восстановлению экономики Европа 07:44
В США одобрили инициативу о запрете TikTok для госорганов США 07:37
Зариф привезет в Москву послание от Роухани для Путина Политика 07:30
Начались военные учения «Sea Breeze 2020» с участием грузинских военнослужащих Грузия 07:15
Число заболевших коронавирусом достигло 73 468 в Казахстане: 1 630 новых случаев Казахстан 07:11
В работе WhatsApp произошли сбои ИКТ 06:55
В Китае за сутки выявлены 17 новых случаев заражения коронавирусом Другие страны 06:36
Главы оборонных ведомств США и Южной Кореи обсудили вопросы безопасности в регионе США 06:16
CNN: Трамп направит сотрудников федеральных ведомств в Чикаго в свете роста преступности США 06:01
Ученые создали «неразрезаемый» материал В мире 05:47
Первый южнокорейский военный спутник успешно заработал на орбите Другие страны 05:29
В Китае намерены предпринять жесткие шаги в ответ на меры Лондона в отношении Гонконга Другие страны 05:15
Илон Маск раскрыл преимущества чипирования В мире 04:54
ВВС США купят за $862 млн предназначавшиеся для Турции восемь истребителей F-35A США 04:35
Боевик «Джон Уик» помог полиции задержать наркоторговца Европа 04:14
Все новости