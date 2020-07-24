«Белавиа» продлила приостановку рейсов в Туркменистан до 1 сентября

БАКУ /Trend/ - Национальный авиаперевозчик Беларуси «Белавиа» продлила приостановку рейсов в Туркменистан, сообщает Trend со ссылкой на «Авиакомпания «Белавиа».

Отмечается, что рейсы также приостановлены в ряд других стран.

Так, авиакомпания приостановила рейсы в Варшаву (Польша) по 28 июля, в Ташкент (Узбекистан) по 31 июля, Вену (Австрия) по 15 августа, Вильнюс (Литва) по 28 июля, Ригу (Латвия) по 28 июля, Таллин (Эстония) по 28 июля, во все пункты Казахстана по 15 августа, во все пункты России по 31 июля, во все пункты Грузии по 31 августа.

В связи с этим, отмечается, что можно будет изменить дату отмененного рейса или вернуть деньги до 31 декабря 2020 года. До конца текущего года по этим вопросам можно обратиться также в кассы, представительства компании и службу поддержки.

Напомним, что белорусская авиакомпания «Белавиа» выполняла регулярный рейс по маршруту Минск – Ашхабад – Минск один раз в неделю на самолётах Boeing 737. Полёты в столицу Туркменистана выполнялись по вторникам, с обратным вылетом по средам.

Ранее сообщалось, что «Белавиа» временно приостановила авиарейсы в Туркменистан, Израиль и Италию с 5 марта по 1 апреля.

Напомним, что приостановка рейсов во всем мире происходит из-за угрозы пандемии коронавируса.



Отметим, что на сегодняшний день в Туркменистане нет зарегистрированных случаев пандемии коронаируса.

(Автор: Джейла Алиева.)

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