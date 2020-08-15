Инфраструктурные работы на грузинском участке железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс близятся к заключительному этапу

БАКУ/Trend/ - Инфраструктурные работы на грузинском участке новой железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс (БТК) ведутся в активном режиме и близятся к заключительному этапу, сказали Trend в администрации грузинской стороны проекта БТК.

"Ведутся инфраструктурные, пусконаладочные работы, производиться строительство снегозащитных щитов-заборов.Также производится тестирование установленных систем сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ) и связи," сообщили в администрации.

По данным источника, на всем грузинском участке проводятся мероприятия по приведению в соответствие с нормами безопасности и стандартами.

"Мы работаем с максимальной нагрузкой, чтобы успеть до наступления холодов", - заявила грузинская сторона проекта.

Отметим, что на грузинском участке железнодорожной магистрали создан механизированный пункт разгрузки крупнотоннажных контейнеров, который оснащен краном грузоподъемностью 46 тонн. Здесь же оборудованы и противоснежные галереи.

Напомним, что открывшаяся в октябре 2017 года железная дорога БТК была построена на основании азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. На начальном этапе эксплуатации железной дороги объем грузоперевозок предусмотрен на уровне 6,5 миллиона тонн грузов, а количество перевозок пассажиров - до одного миллиона человек.

БТК позволяет значительно сократить сроки поставок товаров из Китая в Европу по территории Азербайджана, что делает этот маршрут особенно привлекательным.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Ровшан Гусейнов)