Увеличился объем грузов, переправленных транзитом через Азербайджан по маршруту Север-Юг

БАКУ/Trend/ - Объем грузов от общего объема, переправленных транзитом через Азербайджан на грузовом терминале Астара по маршруту Север-Юг, за 7 месяцев 2020-го года составил 220 358 тонн в 3 799 вагонах, что выше прошлогоднего показателя - 160 537 тонн грузов в 2 406 вагонах.

Об этом сообщил во вторник Trend глава пресс-службы ООО "ADY Express" Ильхам Абдулов.

"За отчетный период на грузовом терминале Астара (Иран) было переправлено 275 283 тонны грузов в 5 348 вагонах. Из них в Астару 132 736 тонны в 2 114 вагонах. Из Астары 142 547 тонны в 3 234 вагонах", - отметил он.

По его словам, среднесуточная перевалка грузов на терминале Астара составила 1 529 тонн или 30 вагонов, что на 12,3 процента больше по сравнению с прошлогодними показателями. Основные виды грузов это дерево и лесоматериалы, зерновые, фрукты, овощи, строительные материалы и прочее.

"За период январь-июль 2020 года через грузовой терминал Астара (Иран) было переправлено на 30 процентов больше грузов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - сказал он.

"Странами, лидировавшими в объеме грузоперевозок по маршруту Север-Юг стали Россия и Иран", - подытожил он.

Напоминаем что, оператором работ по перевалке грузов на грузовом терминале Астара (Иран) является дочерняя компания Азербайджанских Железных Дорог ООО "ADY Express"

(Автор: Наргиз Исмаилова.)

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