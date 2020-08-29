Решения об осуществлении в Азербайджане внутренних авиарейсов, кроме Баку-Нахчыван, пока нет
БАКУ /Trend/ - Решения о возобновлении в Азербайджане внутренних авиарейсов пока нет.
Об этом, как сообщает в субботу Trend, сказал на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.
По его словам, в настоящее время осуществляются рейсы между Баку и Нахчываном, так как в связи с оккупационной политикой Армении между этими городами существует только воздушная связь.
Также Гаджиев отметил, что из-за того, что выезд-въезд в районы страны закрыт, не было принято решение и касательно возобновления рейсов Баку-Гянджа.
(Автор: Эльчин Мехдиев. Текст: Эльдар Джанашвили)
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