Total и Groupe PSA/Opel создали СП по производству аккумуляторов для электромобилей

Французский нефтегазовый концерн Total через свою компанию Saft, производящую аккумуляторы, и Groupe PSA/Opel, куда входят пять автомобильных брендов, подписали соглашение о создании совместного предприятия АСС. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщили из Total.

"В рамках этого партнерства стороны создают игрока мирового уровня в разработке и производстве высокопроизводительных аккумуляторов для автомобильной промышленности с 2023 года", - говорится в пресс-релизе.

Total/Saft поделится своим опытом в области НИОКР и индустриализации, а Groupe PSA – своими знаниями автомобильного рынка и опытом производства. Центр исследований и разработок в Бордо и пилотный объект в Нерсаке (Франция) уже приступили к работе с целью разработки новых высокоэффективных литий-ионных технологий. По окончании этого этапа исследований и разработок массовое производство может быть запущено на двух заводах: в Дуврене (Франция) и Кайзерслаутерне (Германия).

Проект призван ответить на вызовы энергетического перехода, уменьшая воздействие транспорта на окружающую среду по всей производственно-сбытовой цепочке.

Целью проекта является поддержка роста спроса на электромобили на европейском рынке, который, как ожидается, вырастет в 15 раз - до 400 ГВтч.

Планируется, что первоначальная мощность производства в рамках СП составит 8 ГВт.ч, а к 2030 году достигнет 48 ГВт.ч, что предполагает производство 1 млн электромобилей в год, то есть более 10% европейского рынка.

Этот проект пользуется финансовой поддержкой государственных органов Франции и Германии в размере 1,3 млрд евро. Весь проект привлечет инвестиции в размере более 5 млрд евро.