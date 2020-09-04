Uzbekistan Airways возобновляет регулярные авиарейсы в Бишкек

Национальная авиакомпания Uzbekistan Airways возобновляет регулярные международные авиа рейсы в Бишкек. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Kabar, сообщила пресс-служба узбекской авиакомпании.

Рейс по маршруту Ташкент — Бишкек — Ташкент выполняется 1 раз в неделю с 14 сентября по понедельникам.

Кроме этого, также возобновляются регулярные международные авиасообщения в Дубай, Франкфурт, Стамбул и Алматы.

Пассажиры, планирующие перелеты в Узбекистан рейсами Uzbekistan Airways из вышеуказанных городов, должны будут предоставить справку с отрицательным результатом тестирования на COVID-19 методом ПЦР на английском или русском языке, действительную не более 72 часов до вылета рейса. При отсутствии отрицательного результата теста пассажирам будет отказано в регистрации на свой рейс, говорится в сообщении.

Пассажирам, прибывающим регулярными рейсами из Германии, Казахстана, Кыргызстана, ОАЭ, Турции, при наличии справки с отрицательным результатом теста на COVID-19, необходимо будет пройти термометрию и заполнить анкету с обязательством на 14-дневную самоизоляцию: для граждан Узбекистана — по месту постоянного жительства, для иностранных граждан — по месту временной регистрации в Узбекистане.

Граждан, у которых по прилету будут наблюдаться повышенная температура или иные симптомы, обследуют в аэропорту Ташкента. Пассажиры с положительным результатом теста ПЦР будут госпитализированы для лечения.

Ранее сообщалось, что Узбекистан приступил к возобновлению регулярных международных авиарейсов с 1 сентября.