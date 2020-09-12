БАКУ /Trend/ - Объем грузоперевозок по железной дороге "Казахстан – Туркменистан - Иран" продолжает набирать обороты, сообщили Trend в министерстве иностранных дел Казахстана.

Так, по итогам первого квартала 2020 года объем грузовых перевозок по железной дороге "Казахстан – Туркменистан - Иран" достиг 272,960 тысячи тонн.

"В 2019 году этот показатель составил более 1,245 миллиона тонн", - говорится в сообщении министерства.

При этом отмечается, что с 2018 года ежегодный объем перевозок по этой магистрали превышает один миллион тонн грузов.

Напомним, что строительство железной дороги "Казахстан – Туркменистан - Иран" началось в 2009 году.

Первый Президент Казахстана – Елбасы Нурсултан Назарбаев и Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов открыли пограничный переход Болашак (Казахстан) – Серхетяка (Туркменистан) 11 мая 2013 года.

При этом, официальное открытие железной дороги "Казахстан - Туркменистан - Иран" состоялось 3 декабря 2014 года.

Отметим, что проект был осуществлен при финансовом содействии Азиатского банка развития и Исламского банка развития.

(Автор: Джейла Алиева.)

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