БАКУ/Trend/ - Завершается строительство автомобильной дороги Уджар-Зардаб-Агджабеди.

Об этом в среду сказал Trend глава пресс-службы Госагентства автомобильных дорог Анар Наджафли.

Согласно сообщению, в рамках "Государственной программы социально-экономического развития регионов Азербайджана на 2019-2023 годы", утвержденной Указом Президента Азербайджана Ильхама Алиева, Государственным агентством автомобильных дорог Азербайджана осуществляются важные мероприятия по дальнейшей модернизации дорожной сети.

"Проект реконструкции автомобильной дороги республиканского значения Уджар-Зардаб-Агджабеди охватывает территорию от въезда в город Уджар до соединения с автомобильной дорогой Р18 Минджевир-Бахрамтепе, на юге города Агджабеди, через 70 км. При сохранении существующей дорожной оси проводятся проектные работы по улучшению дорожных параметров со II категории до параметров дороги III категории. Для этого ведется бурение деформируемых участков существующей дороги, работы по засыпке почвы, строительство верхнего слоя гранитного состава. Параллельно с этим ведутся работы по укладке готового дорожного фундамента - смеси из полимерного асфальто-бетона", - отмечается в сообщении.

"Строительно-монтажные работы выполняются в соответствии с требованиями "Строительных норм и правил", без остановки комфортного и беспрепятственного движения граждан по магистральной автомобильной дороге.

Согласно проекту, общая ширина дороги, состоящей из полос, каждая из которых имеет ширину 2 метра, составляет 15 метров. Толщина дорожного покрытия составит в общей сложности 90 см, а асфальтобетонного покрытия, состоящего из трех слоев, - 27 сантиметров", - отмечается в сообщении.

Отметим, что автомобильная дорога Уджар-Зардаб-Агджабеди имеет важное значение с точки зрения укрепления экономических связей, снижения транспортных расходов при передвижении между регионами республики, в том числе Уджарским, Зардабским и Агджабединским районами. Наряду со всеми этими особенностями, данная дорога играет важную роль в повышении эффективности транзитных услуг, являясь вспомогательным путем для координации транспортных коридоров, проходящих по территории Азербайджана.

Реализация проекта также внесет большой вклад в социально-экономическое развитие населенных пунктов, расположенных вдоль дороги. Согласно распоряжению и указам Президента Ильхама Алиева, модернизация дорог также усиливает туристический и сельскохозяйственный потенциал регионов Азербайджана. Основной целью всех этих мероприятий является решение ряда социальных проблем граждан и дальнейшее улучшение их повседневной жизни.

(Автор: Фидан Бабаева.)

Twitter: @Fidan_Babaeva