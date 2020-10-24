Iran Air возобновляет все полеты в Европу

Приостановленные из-за COVID-19 регулярные авиарейсы Iran Air в Англию, Францию, Австрию, Германию и Италию возобновились.

Об этом, как передает Trend со ссылкой на İRNA, заявил глава отдела по связям с общественностью иранской авиации Хоссейн Джахани.

Джахани сказал, что Iran Air в настоящее время совершает полеты в 7 европейских стран.

Далее он сообщил, что рейсы Iran Air в Германию, Австрию, Испанию, Англию, Францию и Италию теперь выполняются в обычном режиме и в ближайшие месяцы будут выполняться полеты Iran Air в Рим в Италию, Карачи в Пакистан, Бейрут в Ливане и Стамбул.