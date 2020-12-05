Узбекистан и Таджикистан могут возобновить авиасообщение с нового года
Душанбе и Ташкент ведут переговоры по возобновлению авиационного сообщения между двумя странами с 1 января 2021 года, передает Trend со ссылкой на Central Asia.
Регулярные рейсы между странами были приостановлены в конце марта из-за закрытия границ в связи с пандемией коронавируса.
Сообщается, что пока узбекско-таджикскую границу могут пересекать только три категории граждан двух стран. Это студенты, обучающийся в вузах Таджикистана или Узбекистана, граждане, имеющие жену, мужа или детей на сопредельной стороне, а также, лица, которые имеют соответствующее письменное разрешение республиканских штабов РТ или РУз по противостоянию коронавирусной инфекции.
Лента новостей
Центр Гейдара Алиева, "Пламенные башни" и Бакинский Олимпийский стадион подсвечены цветами азербайджанского флага (ФОТО)
Эксклюзивное интервью с известным литовским военным корреспондентом Ричардасом Лапайтисом: Вместе с Азербайджаном радуюсь победе – я в это всегда верил!
Главным архитектором победы во Второй Карабахской войне является Верховный Главнокомандующий Ильхам Алиев - депутат
Обеспечение территориальной целостности Азербайджана позволит выйти на новый этап развития - депутат
В поселке Акина Исламской Республики Афганистан возведена новая мечеть при поддержке туркменской стороны (ФОТО)
Бюро обязательного страхования Азербайджана выплатило компенсации по требованиям к Standard Insurance
Письма главе государства: Благодаря Вашей несокрушимой воли и решимости, мужеству армии Азербайджана мы ощутили радость победы