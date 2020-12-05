Узбекистан и Таджикистан могут возобновить авиасообщение с нового года

Душанбе и Ташкент ведут переговоры по возобновлению авиационного сообщения между двумя странами с 1 января 2021 года, передает Trend со ссылкой на Central Asia.

Регулярные рейсы между странами были приостановлены в конце марта из-за закрытия границ в связи с пандемией коронавируса.

Сообщается, что пока узбекско-таджикскую границу могут пересекать только три категории граждан двух стран. Это студенты, обучающийся в вузах Таджикистана или Узбекистана, граждане, имеющие жену, мужа или детей на сопредельной стороне, а также, лица, которые имеют соответствующее письменное разрешение республиканских штабов РТ или РУз по противостоянию коронавирусной инфекции.