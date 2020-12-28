ЗАО "Азербайджанские железные дороги" о графике работы поездов в праздничные дни

БАКУ/Trend/ - В связи с нерабочими днями 31 декабря 2020 года, а также 1 и 4 января 2021 года в эти дни будут курсировать только упомянутые ниже электропоезда в направлении Баку-Сумгайыт, сообщили Trend в ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

Поезд номер 6606, отправляющийся из Сумгайыта в 07:40 утра.

Поезд номер 6614, отправляющийся из Сумгайыта в 09:20 утра.

Поезд номер 6611, отправляющийся из Баку в 16:55 вечера.

Поезд номер 6613, отправляющийся из Баку в 17:20 вечера.

Поезд номер 6621, отправляющийся из Баку в 18:50 вечера.

Поезд номер 6625, отправляющийся из Баку в 19:50 вечера.

Отметим, что согласно решению Кабинета министров Азербайджана, поезда не будут курсировать 2 и 3 января (суббота и воскресенье) 2021 года.

(Автор: Садраддин Агджаев Редактор: Наталья Кочнева)

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