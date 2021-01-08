В Азербайджане увеличилось количество отремонтированных вагонов

БАКУ /Trend/ - Расположенное в поселке Алят Гарадагского района вагонное депо «Шярг», действующее в составе дочерней компании ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) - ООО ADY Express, завершило 2020 год с возросшими показателями.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на ADY Express.

Согласно данным, в депо осуществляется текущий и капитальный ремонт грузовых вагонов, что обеспечивает бесперебойную транспортировку грузов по железным дорогам Азербайджана.

"В 2020 году компания ADY Express организовала работу вагонного депо «Шярг» в рамках особого карантинного режима в связи с пандемией коронавируса, в частности, ввела сменный режим работы, чтобы процесс ремонта вагонов продолжался без перебоев. Во всех цехах депо работа выполнялась в таком же объеме, как и раньше. В результате были созданы условия для своевременного завершения ремонтных работ грузовых вагонов и использования их при перевозке грузов", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что всего в 2020 году в депо было отремонтировано 1091 вагонов, что на 70 процентов больше, чем за 2019 год.

"Самый высокий показатель был зафиксирован в ноябре прошлого года — 147 вагонов. Среди грузовых вагонов, отремонтированных в прошлом году, были 229 цистерн, 204 полувагона, 219 крытых вагонов, 218 рефрижераторов, 219 платформ и 2 зерновоза",- говорится в сообщении.

Отметим, что в настоящее время в депо ведется поэтапный ремонт. Реконструкция депо и оснащение его современным инженерным и технологическим оборудованием позволит ремонтировать все виды грузовых вагонов, входящих в состав парка вагонов Азербайджана. Концепция реконструкции разработана с учетом максимально возможного использования существующих зданий и сооружений при условии, что производственный процесс не будет остановлен. Таким образом, в настоящее время параллельно с реконструкцией вагонного депо «Шярг» осуществляется и технологический процесс.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Надир Насиров)

Twitter: @Fidan_Babaeva