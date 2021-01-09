Экспорт грузов через терминал Астаринский железнодорожный терминал Ирана вырос на 70%
С начала года через Астаринский железнодорожный терминал Ирана в Азербайджан было экспортировано 159 229 тонн товаров, что на 70% больше по сравнению с 93 751 тоннами за аналогичный период прошлого года.
Об этом, как передает Trend со ссылкой на İRNA, сказал генеральный директор Северной железной дороги страны Хосейн Валади.
Генеральный директор заявил, что основные транзитные и импортируемые через данный терминал товары состоят из стройматериалов и продуктов питания.
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