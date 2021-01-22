Терминал Астара увеличит перевалку грузов до 3,5 млн тонн в год

БАКУ /Trend/ - Одним из крупных инфраструктурных проектов, реализуемых ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) в рамках маршрутов "Север-Юг" и "Юг-Запад", стало строительство грузового терминала Астара. Первый этап строительства был завершен еще три года назад, тогда же терминал принял первый грузовой поезд.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу ЗАО, данный комплекс включает в себя сухогрузный терминал и контейнерную площадку, административное здание. В настоящее время продолжается строительство второго административного здания, дополнительных внутрипортовых дорог и зернового терминала.

Было отмечено, что если сухогрузный терминал и контейнерная площадка были построены за счет средств АЖД, то зерновой терминал строится за счет иностранных инвестиций.

Параллельно со строительными работами на терминале осуществляется процесс приема и разгрузки грузов.

"Общий объем перевезенных грузов в терминале Астара в 2020 году составил 422,100 тысяч тонн, или 8,918 тысячи вагонов, что на 16 процентов больше, чем в 2019 году. Так, в 2019 году общий объем перевезенных грузов в терминале Астара составил 363,842 тысячи тонн. Указанные цифры показывают, что объем грузов, проходящих через терминал Астара, увеличивается из года в год. В будущем объем грузов, проходящих через данный терминал, увеличится еще больше. После завершения всех работ грузоподъемность терминала на начальном этапе составит 1,2 миллиона тонн в год, а в дальнейшем планируется довести эти цифры до 3,5 миллиона тонн", - сказали в пресс-службе АЖД.

Было отмечено, что ЗАО АЖД проводит работы по совершенствованию грузовых операций. В рамках этих работ создана новая компания – ООО "Астара терминал". Одними из основных функций компании будут координация работы между различными модулями терминального комплекса, централизованный прием грузов и проведение операций. Компания будет выполнять роль единого диспетчера, полностью контролирующего движение, погрузку и другие операции на путях внутри терминала, поднимая его до уровня грузовой станции терминала Астара. Это будет способствовать повышению рентабельности, грузоподъемности и, как следствие, увеличению объемов перевалки грузов.

(Автор: Садраддин Агджаев)

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