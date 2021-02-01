В Азербайджан из Китая отправился первый грузовой блок-поезд

БАКУ /Trend/ - Первый контейнерный поезд Китай - Азербайджан отправился из Циндао (Китай), сообщили Trend в понедельник в дочерней компании ЗАО "Азербайджанские железные дороги" - ООО "ADY Container".

В ООО отметили, что несмотря на трудности в глобальной цепочке поставок из-за пандемии COVİD-19, включая нехватку контейнеров, блок-поезд, состоящий из 50 контейнеров, отправлен из Циндао в Баку.

"40-футовые контейнеры будут доставлены из казахстанского порта Актау в порт Баку. Затем 15 контейнеров будут отправлены в Тбилиси", - добавили в компании.

Было отмечено, что проект реализуется в сотрудничестве с «KTZ Express», ООО «ADY Контейнер» и «GR Logistics and Terminals», входящими в Транскаспийский международный транспортный консорциум.

"До конца 2021 года ООО "ADY Контейнер" планирует отправку около 50 контейнерных блок-поездов в направлении Китай-Азербайджан", - сказали в организации.

(Автор: Садраддин Агджаев)

Twitter: agdzhaev