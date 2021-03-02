Туркменистан вводит новые санитарно-гигиенические нормы для пассажирских поездов

Транспорт 2 марта 2021 11:15 (UTC+04:00)
Туркменистан вводит новые санитарно-гигиенические нормы для пассажирских поездов

БАКУ /Trend/ - В Туркменистане введены новые санитарно-гигиенические требования для проезда на пассажирских поездах в связи с превентивными мерами, связанными с пандемией коронавируса, сообщает Trend во вторник со ссылкой на информационный портал «Туркменпортал».

Согласно сообщению, у пассажиров должна быть справка об отсутствии COVID-19, выданная не ранее чем за 72 часа до поездки.

Пассажирам перед посадкой на поезд будут измерять температуру. Обязательным будет ношение во время проезда защитной маски, соблюдение дистанции не менее метра между пассажирами. Также пассажиры должны будут нанести на слизистую носа оксолиновую мазь, а руки обработать обеззараживающим раствором.

Сообщается, что проводники обязаны за 6 часов до отправления поезда, после прибытия на место назначения и каждые 3-4 часа во время движения поездов проводить дезинфекцию вагонов.

Билеты для поездки в купе можно будет приобрести только на два места вместо четырех. Сами поезда будут курсировать с составами в 10 вагонов вместо 18-20, как это было ранее, и без остановок на станциях в пути.

Ранее сообщалось, что в Туркменистане возобновляется железнодорожное сообщение - в среду и четверг - по направлениям: Ашхабад – Туркменабат, Туркменабат – Ашхабад.

Напомним, что в связи с превентивными мерами, связанными с пандемией коронавируса, с 16 июля прошлого года в стране было приостановлено осуществление железнодорожного сообщения.

Ранее в Туркменистане ввели обязательное наличие справки об отсутствии COVID-19 при регистрации на авиарейс.

Отметим, что на сегодня в Туркменистане не зафиксировано случаев инфицирования коронавирусом.

Ранее группа экспертов ЕРБ ВОЗ работала в Туркменистане по просьбе правительства страны, чтобы поддержать страну в аспектах готовности и реагирования на COVID-19.

Также в Туркменистане утверждён план социально-экономических мероприятий по противодействию распространению пандемии коронавируса.

Туркменистан совместно с учреждениями системы ООН приступает к разработке третьего национального плана, охватывающего гуманитарную составляющую предпринимаемых страной мер по борьбе с инфекцией COVID-19.

(Автор: Джейла Алиева)

Твиттер: @JeilaAliyeva

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