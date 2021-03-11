Дорожная инфраструктура Азербайджана соответствует требованиям современных электрокаров

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане для импорта экологически чистых автомобилей нет необходимости модернизировать дорожную инфраструктуру, сказал в четверг Trend автоэксперт Эльданиз Джафаров.

По его словам, гибридные автомобили работают как на топливе, так и на электроэнергии.

"Такие автомобили сами заряжают встроенные аккумуляторы, которые нет необходимости заряжать с помощью специальных станций. Кроме того, в Азербайджане широко распространено сервисное обслуживание таких машин", - сказал Джафаров.

Эксперт отметил, что в Азербайджан сегодня ввозятся как гибридные, так и электромобили.

"Импорт электрокаров не так широко распространен, как гибридов, но планируемые стимулирующие шаги нашего правительства будут способствовать его расширению. После ввоза в страну электромобилей дилеры начали открывать сервисные центры для их обслуживания", - сказал он.

По его мнению, когда импорт электрокаров в Азербайджан достигнет пика, на АЗС появятся специальные колонки для их зарядки.

"Отмечу, что на некоторых АЗС компании SOCAR в Азербайджане уже установлено специальное оборудование для зарядки электромобилей", - добавил Джафаров.

Модернизация технических характеристик электромобилей продолжается, отметил эксперт.

"Если ранее для полной зарядки электромобиля требовалось порядка 10 часов, то современные технологии позволяют сделать это за несколько часов. Кроме того, если раньше электрокар мог проехать на полной зарядке 200-250 километров, то сейчас - до 800", - сказал Джафаров.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

Twitter: agdzhaev