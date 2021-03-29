Инцидент в Суэцком канале не повлиял на суда Азербайджана в международных водах

БАКУ /Trend/ - Вынужденная приостановка навигации в Суэцком канале не повлияла на суда Азербайджана в международных водах.

Об этом сообщили в понедельник Trend в пресс-службе ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO).

"Маршруты судов, принадлежащих ASCO, не проходят через этот канал. Мы возобновили деятельность во внешних водах после долгого перерыва в 2014 году после приобретения судов "Узеир Гаджибейли" и "Натаван", - сказали в пароходстве.

Кроме того, было отмечено, что в настоящее время в бассейнах Черного и Средиземного морей под флагом Азербайджана плавают 11 судов, принадлежащих ASCO, а именно: три танкера и восемь сухогрузов.

Напомним, что застрявший шесть дней назад поперек Суэцкого канала контейнеровоз удалось стащить утром 29 марта с мели и вывести на фарватер в северном направлении. Как заявил глава управления водной артерии Египта Усама Рабиа, навигация в канале будет полностью возобновлена через три с половиной дня.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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