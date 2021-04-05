Азербайджан может обеспечить автомобильные грузоперевозки в направлении России и Ирана - российский эксперт
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Азербайджан может обеспечить автомобильные грузоперевозки в направлении России и Ирана - российский эксперт
Достигнута договоренность о встречах представителей Ульяновской области с бизнес-партнёрами из Туркменистана
Определился победитель по Counter-Strike:Global Offensive с участием восьми стран в честь Года Низами Гянджеви
Президент Ильхам Алиев принял в видеоформате новоназначенного председателя ОАО "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана" (ФОТО/ВИДЕО)
Счетная палата Азербайджана обратилась в Генпрокуратуру в связи с нарушениями в деятельности госкомитета
Азербайджанский PASHA Bank в 2021-23 гг. планирует нарастить объем корпоративного кредитного портфеля
Народный артист Азербайджана Огтай Раджабов отмечает юбилей: Создаваемое сердцем и пропускаемое через душу (ВИДЕО, ФОТО)
Армения нарушает международные законы, не предоставляя Азербайджану карты минных полей - глава фонда
Для устранения минной угрозы на освобожденных землях Азербайджана необходимо совместное сотрудничество - ООН
Изучен ход строительства эмиратской компанией «Masdar» фотоэлектрической станции в Навоийской области
Минсвязи Азербайджана продолжает работу по обеспечению районов страны телекоммуникационными услугами