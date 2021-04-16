Азербайджан развивает транзитную торговлю на основе передового мирового опыта

БАКУ /Trend/ - Государственная служба автомобильного транспорта при министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана, наряду с Ассоциацией международных автомобильных перевозчиков Азербайджана, приняла участие в онлайн-встрече с экспертами Всемирного банка в рамках мероприятия "Оценка логистики частного сектора".

Как сообщили Trend в Госслужбе, в ходе встречи было отмечено, что логистика является важным фактором экономического роста в мире, а также важным инструментом, создающим условия для увеличения объемов прямых иностранных инвестиций. Расчеты показывают, что развитая транспортно-логистическая система позволяет обеспечить прямой рост ВВП страны.

Было отмечено, что одним из основных приоритетов в сфере логистики, основанной на перспективах повышения качественных и количественных показателей в Азербайджане, является достижение развития транзитной торговли на основе передового мирового опыта.

"Были обсуждены порядок получения двусторонних и многосторонних разрешений, а также основные трудности, с которыми сталкиваются азербайджанские перевозчики, оценка таможенных правил, местные и международные программы и ряд других вопросов", - говорится в сообщении агентства.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)

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